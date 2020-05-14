Tokat'ta 83 yaşındaki kadının parasını çaldılar

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Yardım bahanesiyle geldiği yaşlı kadının evinden 2 bin lira çalan hırsızlar, yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Tokat'ta Kabe-i Mescit Mahallesi'nde yaşayan E.Ç.'nin(83) evine, belediyede görevli olduğu belirten S.S. isimli şahıs geldi.

Daha sonra yetkililerin kontrol için geleceğini belirten S.S., kadından parası ve altınlarını saklamasını istedi.

YARDIM BAHANESİYLE KADININ PARASINI ÇALDI

Bunun üzerine 83 yaşındaki E.Ç., evinde bulunan 2 bin lirayı S.S.'nin yanında odunluğa sakladı.

Kadının bir anlık dalgınlığından yararlanan şüpheli, 2 bin lirayı bulunduğu yerden alarak kendisini bekleyen araçtaki arkadaşıyla birlikte bölgeden uzaklaştı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Paranın çalındığını fark eden E.Ç.'nin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine polis ekipleri, şüphelilerin kiralık araçla Sivas istikametine gittiğini belirledi.

Polis ekipleri tarafından Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde durdurulan araçtaki Ü.B. ve S.S. gözaltına alınarak Tokat'a getirildi.

2 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zanlıların aynı yöntemle Bilecik, Burdur, Malatya, Sivas'ta da hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlendi.