Tokat'ta annesi doğumdan sonra vefat eden bebek yaşama tutundu

Tokat’ta koronavirüs tedavisi gören 7,5 aylık hamile Esma Konukçu hayatını kaybederken, sezaryenle alınan bebeğinin sağlık durumu iyiye gidiyor.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi yeni doğan servisinde henüz adı konulmayan 7.5 aylık bebek, kuvözde bakılıyor.

1.5 kilogram olarak dünyaya gelen bebek, hemşireler tarafından kontrol altında tutuluyor.

Üniversite Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Sorumlusu Dr. Öğretim Üyesi Erhan Karaaslan, 32 haftalık olarak dünyaya gelen kız bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.

"TOPARLAMAYA BAŞLADI"

Koronavirüs tedavisi gören 32 yaşındaki Esma Konukçu’nun durumunun kritik olması nedeniyle sezaryenle bebeğin alındığını hatırlatan Karaaslan, “Bebeği kurtarmak için sezaryen ameliyat yapıldı. 32 haftalık olarak bebek dünyaya geldi. Şu anda sağlık durumu gayet iyi, toparlamaya başladı. İnşallah bundan sonraki etapta bir sıkıntı olmaz ise bebeği ailesine sağlıklı bir şekilde teslim edeceğiz.” dedi.

ANNESİ KORONAVİRÜSE YENİK DÜŞTÜ

Tokat’ta 3 çocuk annesi Esma Konukçu, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeni ile Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Konukçu, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. 7,5 aylık hamile kadının bebeği sezaryenle alındı.

Kız bebeği dünyaya gelirken anne Konukçu, yapılan tüm müdellellere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Konukçu’nun cenazesi, geçtiğimiz gün Şeyh-i Şirvani Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında defnedildi.

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