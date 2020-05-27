Dolar
6.7707
0.675%
Euro
7.4391
0.6535%
Altın
1696.75
-0.8183%
Borsa
105328.68
2.2366%
G. Altın
369.339
0.1958%
Bitcoin
61954.46
3.1213%
16ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 16 C

    Tokat'ta ayağı kırılan kadına polisler yardım etti

    Ayağı kırılan yaşlı kadını, hastaneye gitmek için yardım istediği polis memurları sırtlarında taşıdı.
    • DHA
    • 27.05.2020 - 16:25
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Tokat'ta ayağı kırılan kadına polisler yardım etti

    Tokat'ta Fevzi Çakmak Paşa Caddesi üzerinde yaşayan 65 yaşındaki Saadet Çubukludere, evindeyken ayağından rahatsızlandı.

    Ahmet Turan Çubukludere ise eşini hastaneye götürmek için Tokat Valiliği Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

    POLİS YAŞLI KADINI SIRTINDA TAŞIDI

    Yardıma giden polis memurları Yücel Doğan ve Samet Uçar, yürümekte zorluk çeken kadını, acil bir durum olmadığı düşüncesiyle ambulans çağırmayarak, sırtlarına alarak polis otosuna taşıdı.

    Çubukludere, ekip aracıyla Tokat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    Burada yapılan muayenede, Çubukludere'nin ayağının kırıldığı belirlendi. Ayağı alçıya alınan kadını, polis ekipleri tekrar evine götürdü.

    Görüş Bildir