Tokat'ta ayağı kırılan kadına polisler yardım etti

Tokat'ta ayağı kırılan kadına polisler yardım etti

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Ayağı kırılan yaşlı kadını, hastaneye gitmek için yardım istediği polis memurları sırtlarında taşıdı.

Tokat'ta Fevzi Çakmak Paşa Caddesi üzerinde yaşayan 65 yaşındaki Saadet Çubukludere, evindeyken ayağından rahatsızlandı.

Ahmet Turan Çubukludere ise eşini hastaneye götürmek için Tokat Valiliği Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

POLİS YAŞLI KADINI SIRTINDA TAŞIDI

Yardıma giden polis memurları Yücel Doğan ve Samet Uçar, yürümekte zorluk çeken kadını, acil bir durum olmadığı düşüncesiyle ambulans çağırmayarak, sırtlarına alarak polis otosuna taşıdı.

Çubukludere, ekip aracıyla Tokat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada yapılan muayenede, Çubukludere'nin ayağının kırıldığı belirlendi. Ayağı alçıya alınan kadını, polis ekipleri tekrar evine götürdü.