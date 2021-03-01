Tokat'ta cadde ve sokaklarda yoğunluk

Tokat'ta koronavirüs vakalarının artış göstermesine kimse aldırmadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda vaka sayısı 100 bin nüfusta en çok artan iller arasında Tokat 4'üncü sırada yer aldı.

KISITLAMA SONRASI İLK GÜNDE YOĞUNLUK

Bu gelişme sonrasında valilik ek tedbirler uygulamaya koydu, denetimler artırıldı. Yapılan açıklama ve alınan tedbirlere rağmen kısıtlama sonrası ilk günde kent merkezinde bulunan cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.

BAZILARI YÜRÜYÜŞ YAPTI, BAZILARI BANKTA GÜNEŞLENDİ

Kısıtlama kurallarına aldırış etmeyenler cadde ve sokaklarda yürüyüş yaparken, bazıları da banklarda güneşlendi.









