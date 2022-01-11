Tokat'ta komedi filmlerini aratmayan hırsızlık olayı
- İHA
- 11.01.2022 - 20:44
- Güncelleme : 11.01.2022 - 20:52
Tokat'ta komedi filmini aratmayan bir hırsızlık olayı yaşandı.
ÇALDIĞI PARAYI DÜŞÜRDÜ
Önceki gün şüpheli şahıs, Niksar ilçesinde sanayi sitesi bulunan bir iş yerinin camlarını kırarak içeri girerek kasadan bin TL alarak uzaklaşırken parayı da düşürerek kaybetti.
ÇALDIĞI OTOMOBİL DE BOZULDU
Daha sonra sanayi sitesi içerisinde başka bir işyerinin önünde park halinde bulunan otomobili çalan hırsız, aracın arıza yapması üzerine otomobili bir akaryakıt istasyonuna bırakarak uzaklaştı.
SON OLARAK ÇALDIĞI MARKET KASASI DA BOŞ ÇIKTI
Daha sonra akşam saatlerinde ilçe merkezinde bir marketin kapısının camını kırarak içeri giren şüpheli, market kasasını alarak kaçmaya çalıştı. Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri yaptıkları araştırmada O.Ö. (29) adlı şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelinin marketten çaldığı kasa ara sokakta duvar dibinde bulunurken içerisinin boş olduğu anlaşıldı.
TUTUKLANDI
Şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.