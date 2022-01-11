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    Tokat'ta komedi filmlerini aratmayan hırsızlık olayı

    Tokat'ın Niksar ilçesinde çaldığı parayı düşüren, çalmaya çalıştığı otomobil de bozulan şüpheli, bir marketten yaptığı hırsızlığın ardından kısa sürede yakalanarak tutuklandı.
    • İHA
    • 11.01.2022 - 20:44
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 20:52
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    Tokat'ta komedi filmlerini aratmayan hırsızlık olayı

    Tokat'ta komedi filmini aratmayan bir hırsızlık olayı yaşandı.

    ÇALDIĞI PARAYI DÜŞÜRDÜ

    Önceki gün şüpheli şahıs, Niksar ilçesinde sanayi sitesi bulunan bir iş yerinin camlarını kırarak içeri girerek kasadan bin TL alarak uzaklaşırken parayı da düşürerek kaybetti.

    ÇALDIĞI OTOMOBİL DE BOZULDU

    Daha sonra sanayi sitesi içerisinde başka bir işyerinin önünde park halinde bulunan otomobili çalan hırsız, aracın arıza yapması üzerine otomobili bir akaryakıt istasyonuna bırakarak uzaklaştı.

    Tokat ta komedi filmlerini aratmayan hırsızlık olayı #1

    SON OLARAK ÇALDIĞI MARKET KASASI DA BOŞ ÇIKTI

    Daha sonra akşam saatlerinde ilçe merkezinde bir marketin kapısının camını kırarak içeri giren şüpheli, market kasasını alarak kaçmaya çalıştı. Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri yaptıkları araştırmada O.Ö. (29) adlı şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

    Şüphelinin marketten çaldığı kasa ara sokakta duvar dibinde bulunurken içerisinin boş olduğu anlaşıldı.

    Tokat ta komedi filmlerini aratmayan hırsızlık olayı #2

    TUTUKLANDI

    Şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Tokat ta komedi filmlerini aratmayan hırsızlık olayı #3

    Tokat ta komedi filmlerini aratmayan hırsızlık olayı #4


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