Petrol
87.74
-2.27%
Euro
19.2321
-0.02%
Dolar
18.618
0.05%
Altın
1.046
-0.61%
Borsa
4527
0.43%
Bitcoin
316.620
-0.34%
BTXN Coin
6.18
-0.96%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Hafif yağmur 19 C

    Tokat'ta faaliyeti durdurulan hastanedeki hastalar başka hastanelere sevk edildi

    Tokat'ta faaliyeti durdurulan özel hastanedeki hastaların başka sağlık kuruluşlarına sevk edildiği açıklandı.
    • 20.11.2022 - 23:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tokat'ta faaliyeti durdurulan hastanedeki hastalar başka hastanelere sevk edildi

    Tokat'ta bir hastanın şiddet gördüğü özel hastanenin faaliyetine incelemelerin ardından Sağlık Bakanlığınca ara verilmesiyle ilgili karar, hastane yetkililerine tebliğ edildi.

    30 hasta başka hastanelere taşındı

    Tebliğin ardından hastanede tedavi gören yaklaşık 30 hasta, ambulans ve özel araçlarla kentteki hastaneler ile evlerine gönderildi.

    Tokat ta faaliyeti durdurulan hastanedeki hastalar başka hastanelere sevk edildi #1

    "Sağlıkta hiç kimsenin güven sarsıcı fiiline toleransımız yoktur"

    AA'nın haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Yoğun bakım servisinde bir hastanın çalışanlarca maruz kaldığı şiddet/kötü muamele görüntüleri kamuoyuna dün yansıyan özel hastanenin faaliyeti, Bakanlığımızca acilen başlatılan soruşturma gereği durdurulmuştur. Sağlıkta hiç kimsenin güven sarsıcı fiiline toleransımız yoktur." paylaşımında bulunmuştu.

    Tokat ta faaliyeti durdurulan hastanedeki hastalar başka hastanelere sevk edildi #2


    İngiltere'den Ukrayna'ya 50 milyon sterlin destek
    Dünya

    İngiltere'den Ukrayna'ya 50 milyon sterlin destek

    Katar - Ekvador maçının muhtemel 11'leri
    Dünyadan futbol

    Katar - Ekvador maçının muhtemel 11'leri

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!
    Advertorial

    Murat, getiri garantili bir yatırım yöntemi buldu!

    Görüş Bildir