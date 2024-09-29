İHA
Tokat'ın Turhal ilçesinde saat 22:40 sıralarında Cumhuriyet Caddesi'nde bisikleti ile yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Cemal Alpay'a cadde üzerinde seyreden plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı.
ARKADAN GELEN ARAÇ ÜZERİNDEN GEÇTİ
Çarpmanın etkisiyle yere düşen Alpay'ın arkadan gelen başka otomobil üzerinden geçerek kaçtı.
YAŞAMINI YİTİRDİ
Kanlar içinde yerde kalan Alpay, olay yerinde hayatını kaybetti.
Meydana gelen kamera güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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