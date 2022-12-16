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    Tokat'ta fren yerine gaza basan öğretmen okulun bahçesine düştü

    Tokat'ta, fren yerine gaza basan öğretmenin kullandığı otomobil okulun bahçesine devrildi.
    • 16.12.2022 - 12:07
    • Güncelleme : 16.12.2022 - 12:17
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    Tokat'ta fren yerine gaza basan öğretmen okulun bahçesine düştü

    Tokat'ın Mevlana İmam Hatip Ortaokulu girişinde meydana gelen olayda S.Ş. idaresindeki 60 ADL 292 plakalı Opel marka otomobil, okul bahçesine girdiği sırada fren yerine gaza basılınca demir korkuluklara çarptı.

    Çarpmanın etkisi ile otomobil devrilerek ters döndü.

    Kazada yaralanan öğretmen, çevredekilerin yardımı ile bulunduğu yerden çıkartıldı.

    Sürücü yaralanmadı

    İHA'nın haberine göre, kazayı sürücü yara almadan atlatırken park halindeki bir araçla devrilen otomobilde maddi hasar meydana geldi.

    Kaza anı ise okulun güvenlik kameralarına yansıdı.

    Tokat ta fren yerine gaza basan öğretmen okulun bahçesine düştü #1

    Tokat ta fren yerine gaza basan öğretmen okulun bahçesine düştü #2

    Tokat ta fren yerine gaza basan öğretmen okulun bahçesine düştü #3


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