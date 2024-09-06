Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı Turhal ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İHA

Tokat-Turhal Karayolu Şenyurt beldesi yakınlarında, saat 19.30 sıralarında Ç.B. idaresindeki 34 PU 6136 plakalı Volkswagen marka otomobil, tali yoldan anayola çıkan Necati Kaya yönetimindeki 60 ZL 107 plakalı araçla çarpıştı.

Çarpışma sonucunda sürücüler yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SÜRÜCÜ MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından, yaralılar Tokat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

75 yaşındaki sürücü Necati Kaya, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Diğer sürücü Ç.B'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)