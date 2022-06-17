Tokat'ta iletişim hatlarına takılan beton mikseri, direkleri devirdi

Tokat'ta iletişim hatlarına takılan beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi. 5 direk devrildi, bir araç hasar gördü.

Tokat Organize Sanayi girişi bir rehabilitasyon merkezi yanında bulunan otoparkta meydana gelen olayda, seyir halinde olan beton mikserinin telefon ve internet hatlarının geçtiği kabloya takıldı.

4 telefon direği ile 1 elektrik direğini devirdi

Beton mikserinin kabloya takılması ile birlikte 4 telefon direği ile 1 elektrik direği devrildi. Devrilen telefon direği bir otomobilde maddi hasara neden oldu. Mahallede elektrik kesintisi yaşanırken, internet ve telefon hattı da kesildi. Ekipler elektrik ve telefon hattının onarılması için çalışma başlattı. Trafik ekipleri ise hasar gören araçlarla ilgili tutanak tuttu.

2 otomobil de hasar oluştu

Mahalle sakinleri ise geçtiğimiz yılda tırın telefon kablolarına takılması sonucu devrilen direklerin 2 otomobilin üzerine devrildiğini söyledi. Vatandaşlar maddi hasarla atlatılan kazanın bir daha yaşanmaması için önlem alınmasını istedi.