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    Tokat'ta iletişim hatlarına takılan beton mikseri, direkleri devirdi

    Tokat'ta iletişim hatlarına takılan beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi. 5 direk devrildi, bir araç hasar gördü.
    • 17.06.2022 - 18:47
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    Tokat'ta iletişim hatlarına takılan beton mikseri, direkleri devirdi

    Tokat Organize Sanayi girişi bir rehabilitasyon merkezi yanında bulunan otoparkta meydana gelen olayda, seyir halinde olan beton mikserinin telefon ve internet hatlarının geçtiği kabloya takıldı.

    4 telefon direği ile 1 elektrik direğini devirdi

    Beton mikserinin kabloya takılması ile birlikte 4 telefon direği ile 1 elektrik direği devrildi. Devrilen telefon direği bir otomobilde maddi hasara neden oldu. Mahallede elektrik kesintisi yaşanırken, internet ve telefon hattı da kesildi. Ekipler elektrik ve telefon hattının onarılması için çalışma başlattı. Trafik ekipleri ise hasar gören araçlarla ilgili tutanak tuttu.

    Tokat ta iletişim hatlarına takılan beton mikseri, direkleri devirdi #1

    2 otomobil de hasar oluştu

    Mahalle sakinleri ise geçtiğimiz yılda tırın telefon kablolarına takılması sonucu devrilen direklerin 2 otomobilin üzerine devrildiğini söyledi. Vatandaşlar maddi hasarla atlatılan kazanın bir daha yaşanmaması için önlem alınmasını istedi.

    Tokat ta iletişim hatlarına takılan beton mikseri, direkleri devirdi #2

    Tokat ta iletişim hatlarına takılan beton mikseri, direkleri devirdi #3


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