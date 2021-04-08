Tokat'ta kadınların izinsiz yürüyüşüne polis izin vermedi
Tokat'ta İstanbul Sözleşmesi kararının geri çekilmesi talebiyle izinsiz yürüyüş ve açıklama yapmak isteyen kadınlardan oluşan gruba, polis müdahale etti.
- DHA
- 08.04.2021 - 17:54
- Güncelleme : 08.04.2021 - 17:58
Tokat'ın Gaziosmanpaşa Bulvarı Niksar yolu kavşağında bir grup kadın, Türkiye’nin çıktığı İstanbul Sözleşmesi'ne destek vermek için izinsiz gösteri ve yürüyüş yapmak istedi.
İzinsiz gösteri ve yürüyüş yapmak isteyen 10 kişilik grup, polisin dağılın uyarısına direndi.
Yoldan geçen bir vatandaşın da gruba tepki göstermesi sonucu gerginlik yaşandı.
7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Uyarılara rağmen dağılmamakta ısrar eden 6’sı kadın 7 kişi gözaltına alınarak polis minibüsüne bindirildi. Gözaltına direnen kadınlar polis ekiplerine zor anlar yaşattı.
Tokat'ta kadınların izinsiz yürüyüşüne polis izin vermedi VİDEO
İŞLEM YAPILDI
7 kişi hakkında polise mukavemet, hakaret ve Covid-19 pandemi kurallarını ihlal suçlaması ile işlem başlatıldı.