Haberler

İç Haber

Tokat'ta kadınların izinsiz yürüyüşüne polis izin vermedi

Tokat'ta kadınların izinsiz yürüyüşüne polis izin vermedi

Tokat'ta İstanbul Sözleşmesi kararının geri çekilmesi talebiyle izinsiz yürüyüş ve açıklama yapmak isteyen kadınlardan oluşan gruba, polis müdahale etti.