Halı sahada futbol kalesi filesine başı dolanan yavru kedinin yardımına, itfaiye ekipleri yetişti.

Tokat’ta sabah saatlerinde halı sahaya gelen Hentbol Antrenörü Emre Dursun, yavru bir kedinin kale direği filesine dolandığını fark etti.

Dursun, minik kediyi kendi imkanları ile kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Boyun kısmından ipe dolanan ve canı yandığı için kendini kurtarmak isteyenleri tırmalayan kediye, itfaiye ekipleri müdahale etti.

İhbar üzerine halı sahaya gelen Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri, kedinin zarar görmemesi için özen gösterdi. Filenin ipleri kesilerek sevimli kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Tokat'ta kale filesine dolanan kedi kurtarıldı

"NEFES ALAMAZ DURUMA GELMİŞTİ"

Kediyi fark ettiğinde boynu fileye sıkışmış ve nefes alamaz duruma gelmiş olduğunu belirten Dursun,"Müdahale etmeye çalıştık, kedi can havliyle buna izin vermedi. Eldiven takarak kediyi kurtarmayı çalıştık. Başarılı olamayınca itfaiyeden yardım istedik. İtfaiye ekipleri kediyi kısa sürede kurtardı. Bizler de sevindik. Kediye su vermeye çalıştık ama bayağı korkmuştu. Doğal yaşam alanın bıraktık.” dedi.