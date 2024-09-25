Tokat'ta kamyonetle çarpışan Tofaş hurdaya döndü: 3 yaralı Tokat'ın Erbaa ilçesi kamyonetle çarpışan Tofaş otomobilin hurdaya döndüğü kazada 3 kişi yaralandı.

İHA

Tokat'ın Erbaa ilçesi otogar köprüsünde, Karayaka istikametinden Erbaa yönünde seyir halinde olan F.T. idaresindeki 60 AFB 151 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile Kırkpınar Caddesi'nden yola çıkan M.T. yönetimindeki 60 ABF 695 plakalı Ford marka kamyonet çarpıştı.

YARALI 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü F.T. ile yolcular A.E. ve B.U. yaralandı.

Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)