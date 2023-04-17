Tokat'ta kaybolan 3 yaşındaki çocuğu jandarma buldu

DHA
Tokat'ta kaybolan çocuğun bulunması için köy halkı seferber oldu.
İlçe merkezine 14 kilometre uzaklıktaki Çakır köyünde oturan Bolat Ailesi'nin çocukları Kağan, öğle saatlerinde evden çıktı. Oğullarının evde olmadığını fark eden Nurettin Bolat, jandarmaya haber verdi.
Köye 2,5 kilometre mesafede bulundu
İhbar üzerine bölgeye Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla Kağan Bolat, köye 2,5 kilometre mesafede bulundu.
Erbaa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen Kağan Bolat, ailesine teslim edildi.