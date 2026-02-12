Abone ol: Google News

Tokat'ta kazaya karışan öğrenci servisi devrildi: 22 yaralı

Tokat'ta öğrencileri taşıyan midibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 22 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 12.02.2026 23:12
  • Tokat'ın Turhal ilçesinde öğrenci servisiyle çarpışan otomobil, 22 kişinin yaralanmasına sebep oldu.
  • Kazazede yolcular, Zile ve Turhal'daki hastanelerde tedavi altına alındı.
  • Kaza anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Tokat'ın Turhal ilçesinde Zile Fen Lisesi'nde öğrenim gören öğrencileri taşıyan H.P. yönetimindeki servis midibüsü Emirören köyü yol ayrımında akaryakıt istasyonuna girmek isteyen R.K. idaresindeki otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada midibüsteki 22 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Zile ve Turhal'daki hastanelere kaldırıldı.

KAZA ANI KAMERADA

22 kişinin yaralandığı trafik kazası akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde minibüsün otomobile çarpması ve devrilmesi yer alıyor.

