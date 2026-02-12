Tokat'ta kazaya karışan öğrenci servisi devrildi: 22 yaralı

- Tokat'ın Turhal ilçesinde öğrenci servisiyle çarpışan otomobil, 22 kişinin yaralanmasına sebep oldu.
- Kazazede yolcular, Zile ve Turhal'daki hastanelerde tedavi altına alındı.
- Kaza anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Tokat'ın Turhal ilçesinde Zile Fen Lisesi'nde öğrenim gören öğrencileri taşıyan H.P. yönetimindeki servis midibüsü Emirören köyü yol ayrımında akaryakıt istasyonuna girmek isteyen R.K. idaresindeki otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada midibüsteki 22 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Zile ve Turhal'daki hastanelere kaldırıldı.
KAZA ANI KAMERADA
22 kişinin yaralandığı trafik kazası akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Görüntülerde minibüsün otomobile çarpması ve devrilmesi yer alıyor.