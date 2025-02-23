Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Tokat’ın Niksar ilçesinde, Çamiçi Yaylası'nda düzenlenen kızak şenliği, büyük bir katılım ve coşku içinde yapıldı. Etkinlik, çocuklar ve ailelerinin kızak kayarak kışın keyfini çıkaran neşeli anlara sahne oldu.

YETİŞKİNLER DE ÇOCUKLARLA EĞLENDİ

Katılımcılar, kızağını kapıp yaylaya doğru akın ederken, şenlik adeta eğlencenin zirveye ulaştığı bir kutlamaya dönüştü. Yoğun ilgi gösterilen etkinlik, hem küçükleri hem de yetişkinleri mutlu ederken, kışın en keyifli anları yaşandı.