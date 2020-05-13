Tokat'ta kumar oynayan 24 kişiye para cezası

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kumar oynayan 24 kişiye 105 bin lira para cezası kesilirken, bir kişi balkondan atlayarak ayağını kırdı.

Tokat'ın Zile ilçesinde bir apartmanın 2. katında kumar oynandığı ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığı ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti.

Ekipler belirlenen adrese operasyon düzenledi.

POLİSTEN KAÇMAK İÇİN BALKONDAN ATLADI

Düzenlenen operasyonda oyun oynayanlardan F.K. isimli şahıs polisten kaçmak için balkondan aşağı atladı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından ayağı kırılan şahıs hastaneye kaldırıldı.

24 ŞAHSA 105 BİN LİRA PARA CEZASI

Yapılan operasyonda masalar ve masa üzerinde oyun kağıtları ele geçirildi.

24 şahsa ayrı ayrı sosyal mesafeye uymamak ve kumar oynamaktan şahıs başına 4.375 lira idari para cezası olmak üzere toplam 105 bin lira para cezası kesildi.

Ayrıca ev sahibi ve işleten C.D. isimli ve S.Y. isimli şahıslara adlî işlem başlatıldı.