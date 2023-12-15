AA

Manavdan mandalina alan bir kişi, meyvelerin arasında gördüğüne şaştı kaldı..

Tokat'ın Karşıyaka Mahallesi'ndeki manav tezgahından mandalina alan Özkan Helvacıoğlu isimli kişi, meyvelerin arasında küçük bir hayvan bulunduğunu gördü.

Hayvanın bukalemun olduğunu belirleyen Helvacıoğlu, "Patron" adını verdiği hayvanı evine götürüp akvaryumda bakmaya başladı.

Bukalemunu veterinere götürerek tüm kontrollerini yaptırdığını belirten Helvacıoğlu, evinde beslemeye başladı.

"Bulalı 3 gün oldu"

Helvacıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Üşüdüğünü, kıvrıldığını görüp sıcak bir ortama girmesi için eve götürmemiz gerektiğini düşündük. Bunu bulalı 3 gün oldu. İlk gün sıkıntı yaşadık, sonra destek aldık.



Hem veteriner hekimlerden hem bu işle ilgili kişilerden yem onayları aldık. Nasıl bir ortama bırakılması gerektiğini öğrendik. Şu an bir sıkıntısı yok ama ilerleyen zamanlarda nasıl olur biz de bilmiyoruz.