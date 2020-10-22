Tokat'ta namaza gitti, para kutusu çalındı

50 yaşındaki seyyar kimlik kaplayan Mustafa Yiğit, namaza gittiği sırada tezgahındaki bozuk para kutusunu çaldırdı. Hırsızlık anı, bir büfenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Pazartesi günü saat 15.30 sıralarında Tokat'taki Gaziosmanpaşa Bulvarı Ali Paşa Hamamı karşısında, 30 yıldır seyyar aracı ile bulvar üzerinde bulunan büfenin yanında PVC kimlik kaplama işi yapan Mustafa Yiğit, namaz kılmak için tezgahının yanından ayrıldı.

Kısa süre sonra geri gelen Yiğit, tezgahın alt çekmecesinde bulunan bozuk paralarını koymak için kullandığı içerisinde 80 lira olan kutunun olmadığını fark etti.

PARA KUTUSUNU ALIP KAÇTI

Tezgahının yanında bulunan büfeye giderek güvenlik kamerasını kontrol ettirdi. Görüntülerde bir kişinin önce tezgahın yanından geçtiği, kimsenin olmadığını fark edince geri dönüp para kutusunu alarak uzaklaştığı görüldü.

CAMİDEN DÖNDÜĞÜNDE BULAMADI

Para kutusunu çalan kişiden şikayetçi olmayan Mustafa Yiğit, "Namaz kılmak için camiye gittim. Geldiğim de burada olan bozuk paralarım gitmişti. Şikayetçi de olmadım. Allah'ından bulsun. Umarım görüntülerini izleyince utanır, bir daha da yapmaz." dedi.

















