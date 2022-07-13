Petrol
99.03
-0.46%
Euro
17.5888
1.15%
Dolar
17.414
0.58%
Altın
973.14
1.40%
Borsa
2408
-1.07%
Bitcoin
349.729
0.09%
BTXN Coin
7.16
-1.24%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Güneşli 26 C

    Tokat'ta otelin havuzunda boğulan 7 yaşındaki Muhammed'e veda

    Tokat'ta, ailesi ile birlikte gittiği otelin havuzunda boğulan Muhammed Ayaz Gül, Silivri'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
    • 13.07.2022 - 18:55
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 18:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tokat'ta otelin havuzunda boğulan 7 yaşındaki Muhammed'e veda

    Tokat'ın Sulusaray ilçesindeki Termal Otelde dün saat 18.30 sıralarında ailesi ile birlikte havuzda yüzen Muhammed Ayaz Gül, babası İlham Gül'ün üzerini değiştirmeye gittiği sırada bulunduğu yerden ayrılarak otelin dışındaki havuza girdi.

    Küçük çocuk havuzda ölü bulundu

    Oğlunun yanında olmadığını fark eden İlham Gül, otel personelinden yardım istedi. Otel çevresinde yapılan arama sırasında küçük çocuk, yakındaki havuzda ölü bulundu.

    Son yolculuğuna uğurlandı

    Hayatını kaybeden 7 yaşındaki Gül için Silivri Şükrü Özdemir Hicret Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.

    DHA'nın haberine göre, cenaze törenine Gül'ün yakınları katıldı. Baba İlhami Gül'ün gözyaşlarına boğulduğu törenin ardından Muhammed Ayaz Gül, defnedilmek üzere Silivri Yeni Mezarlığı'na götürüldü.

    Tokat ta otelin havuzunda boğulan 7 yaşındaki Muhammed e veda #1

    Tokat ta otelin havuzunda boğulan 7 yaşındaki Muhammed e veda #2

    Tokat ta otelin havuzunda boğulan 7 yaşındaki Muhammed e veda #3

    Tokat ta otelin havuzunda boğulan 7 yaşındaki Muhammed e veda #4

    Tokat ta otelin havuzunda boğulan 7 yaşındaki Muhammed e veda #5

    Tokat ta otelin havuzunda boğulan 7 yaşındaki Muhammed e veda #6

    Tokat ta otelin havuzunda boğulan 7 yaşındaki Muhammed e veda #7


    İlginizi Çekebilir

    Genç Esra, getiri garantisi veren bir sistem buldu
    Btcrobo

    Genç Esra, getiri garantisi veren bir sistem buldu

    Twitter'ı salladı! Burcu Özerk'in o pozu hayran bıraktı...
    Medya

    Twitter'ı salladı! Burcu Özerk'in o pozu hayran bıraktı...

    İtalya'da koalisyon krizi yaşanıyor
    Dünya

    İtalya'da koalisyon krizi yaşanıyor

    Görüş Bildir