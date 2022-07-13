Tokat'ta otelin havuzunda boğulan 7 yaşındaki Muhammed'e veda
Tokat'ta, ailesi ile birlikte gittiği otelin havuzunda boğulan Muhammed Ayaz Gül, Silivri'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
- 13.07.2022 - 18:55
- Güncelleme : 13.07.2022 - 18:55
Tokat'ın Sulusaray ilçesindeki Termal Otelde dün saat 18.30 sıralarında ailesi ile birlikte havuzda yüzen Muhammed Ayaz Gül, babası İlham Gül'ün üzerini değiştirmeye gittiği sırada bulunduğu yerden ayrılarak otelin dışındaki havuza girdi.
Küçük çocuk havuzda ölü bulundu
Oğlunun yanında olmadığını fark eden İlham Gül, otel personelinden yardım istedi. Otel çevresinde yapılan arama sırasında küçük çocuk, yakındaki havuzda ölü bulundu.
Son yolculuğuna uğurlandı
Hayatını kaybeden 7 yaşındaki Gül için Silivri Şükrü Özdemir Hicret Camii'nde ikindi namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi.
DHA'nın haberine göre, cenaze törenine Gül'ün yakınları katıldı. Baba İlhami Gül'ün gözyaşlarına boğulduğu törenin ardından Muhammed Ayaz Gül, defnedilmek üzere Silivri Yeni Mezarlığı'na götürüldü.