Tokat'ta otobüsle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2'si ağır 3 yaralı Tokat’ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi hayatını kaybederken, üç kişi yaralandı.

İHA

Tokat'ta gece saatlerinde Erbaa ilçesi Hacıpazar Kavşağı'nda, Erzincan’dan İstanbul yönüne seyir halinde olan, Aykut Cantürk’ün kullandığı 34 ABS 199 plakalı Başak Turizm otobüsü, Kızılçubuk’tan ana yola çıkan Cemalettin Ege idaresindeki 60 KS 125 plakalı Chevrolet marka otomobile çarptı.

FECİ KAZADA 2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Çarpışma sonucu otomobil sürücüsü Cemalettin Ege olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mustafa Duran da yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Araçta bulunan diğer yolcular Armağan Duran, Nazmina Duran ve Fadime Duran da kazada yaralandı.

Yaralılardan ikisinin durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza anı otobüste bulunan araç içi kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)