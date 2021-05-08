Tokat'ta kontrolden çıkan otomobilin 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarından site bahçesine uçtuğu kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Tokat 600 Evler Mahallesi'nde bulunan Sabuncuoğlu Seven Towers Sitesinde yaşayan Yasir Güneş'in (22) kullandığı 60 AU 443 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası virajı alamayarak yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarından site bahçesine uçtu.

2 KİŞİ HAFİF YARALANDI

Ters dönen araç içerisinde sürücü Yasir Güneş ile yanında bulunan arkadaşı Mustafa Nalçıoğlu (24) hafif yaralandı. Site sakinlerinin yardımıyla araçtan çıkarılan 2 genç, olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Kaza anı sitenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Tokat'ta otomobil, 10 metre yüksekten site bahçesine düştü-Video

"DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRÜNCE BİRDEN ZIPLAYIP KAÇTIK"

Kazaya tanık olan Batuhan Çevirgen ise, "Biz burada otururken yukarıdan bir fren sesi geldi. Araba sert bir şekilde buradan aşağı düştü. Arabanın düştüğünü görünce de birden zıpladık oradan kaçtık" dedi.