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    Tokat'ta otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ve arkadaşı havada takla attı

    Tokat'ta otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ile arkadaşı, havada takla atarak yere düşmesi sonucu ağır yaralandı.
    • 09.10.2022 - 00:59
    • Güncelleme : 09.10.2022 - 01:06
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    Tokat'ta otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ve arkadaşı havada takla attı

    Tokat'ın Erbaa ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Yavuz Selim caddesinde meydana gelen olayda,  M.Ş (39) idaresindeki 60 ACR 194 plakalı Opel marka otomobil ile M. A. P (15) idaresindeki motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

    Havada takla atarak yere düştü

    Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan İ.D (15) havada takla atarak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldılar

    İHA'nın haberine göre, sağlık ekipleri tarafından 2 yaralı Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan M. A. P.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

    Kaza anı kamerada

    Motosikletin otomobile çarpışması sonucu 2 çocuğun metrelerce havaya savrularak yere düştüğü anlar ise bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

    Tokat'ta otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ve arkadaşı havada takla attı VİDEO

    Tokat ta otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ve arkadaşı havada takla attı #1

    Tokat ta otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ve arkadaşı havada takla attı #2

    Tokat ta otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ve arkadaşı havada takla attı #3

    Tokat ta otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ve arkadaşı havada takla attı #4

    Tokat ta otomobile çarpan motosiklet sürücüsü ve arkadaşı havada takla attı #5


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