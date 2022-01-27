Euro
15.2616
-0.17%
Dolar
13.5809
-0.06%
Altın
794.8170
0.03%
Borsa
1951
0.31%
Bitcoin
504.000
0.54%
BTXN Coin
30.47
1.63%
-2ºC
İstanbul
Çok bulutlu -2 C

    Tokat’ta rampa yolda kayanlar tehlikeli anlar yaşadı

    Tokat’ta buz tutan rampa yolda kayanlar karın keyfini çıkartırken bir yandan da tehlikeli anlar yaşadı.
    • İHA
    • 27.01.2022 - 01:06
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 01:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Tokat’ta rampa yolda kayanlar tehlikeli anlar yaşadı

    Tokat’ta kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar gece saatlerinde mahalle aralarındaki rampa yollara adeta akın etti.

    TEHLİKEYE ALDIRIŞ ETMEDİLER

    Topçubağı mahallesinde ellerine naylon, poşet, leğen, tepsi alan vatandaşlar kaymak için bir biri ile yarıştı. Çocuk ve gençlerin yanı sıra yetişkinlerde buzlanan yolda kayarak eğlendi.

    Tokat’ta rampa yolda kayanlar tehlikeli anlar yaşadı - Video

    KAZALAR YAŞANDI

    Yokuş aşağı hızla kayanlar tehlikeye aldırış etmedi. Yaşanan kalabalık nedeni ile kazalar yaşandı. Kimi kayarak kaldırıma çarptı, kimileri ise önüne çıkanlara çarparak yerde yuvarlandı.

    Tokat’ta rampa yolda kayanlar tehlikeli anlar yaşadı #1

    "FARKLI BİR HEYECAN YAŞADIK"

    Korku dolu anların yaşandığı kazalarda hafif şekilde yaralananlar oldu. Adrenalin dolu anlar yaşayan vatandaşlar uzun bir aradan sonra yağan karın tadını çıkartarak farklı bir heyecan yaşadıklarını dile getirdi.

    Tokat’ta rampa yolda kayanlar tehlikeli anlar yaşadı #2

    Tokat’ta rampa yolda kayanlar tehlikeli anlar yaşadı #3


    Görüş Bildir