Tokat’ta buz tutan rampa yolda kayanlar karın keyfini çıkartırken bir yandan da tehlikeli anlar yaşadı.

Tokat’ta kar yağışını fırsat bilen vatandaşlar gece saatlerinde mahalle aralarındaki rampa yollara adeta akın etti.

TEHLİKEYE ALDIRIŞ ETMEDİLER

Topçubağı mahallesinde ellerine naylon, poşet, leğen, tepsi alan vatandaşlar kaymak için bir biri ile yarıştı. Çocuk ve gençlerin yanı sıra yetişkinlerde buzlanan yolda kayarak eğlendi.

Tokat’ta rampa yolda kayanlar tehlikeli anlar yaşadı - Video



KAZALAR YAŞANDI

Yokuş aşağı hızla kayanlar tehlikeye aldırış etmedi. Yaşanan kalabalık nedeni ile kazalar yaşandı. Kimi kayarak kaldırıma çarptı, kimileri ise önüne çıkanlara çarparak yerde yuvarlandı.

"FARKLI BİR HEYECAN YAŞADIK"

Korku dolu anların yaşandığı kazalarda hafif şekilde yaralananlar oldu. Adrenalin dolu anlar yaşayan vatandaşlar uzun bir aradan sonra yağan karın tadını çıkartarak farklı bir heyecan yaşadıklarını dile getirdi.







