Dolar
6.8647
-0.5303%
Euro
7.4428
-0.2051%
Altın
1755.35
0.7386%
Borsa
101703.59
1.9399%
G. Altın
387.232
0.0689%
Bitcoin
66144.39
3.4276%
24ºC
İstanbul
Çok bulutlu 24 C

    Tokat'ta sahte paralarla alışveriş yapan 3 kişi yakalandı

    Polis ekiplerince farklı dükkanları dolanıp alışveriş yapan 3 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, 7 bin 500 lira sahte para ele geçirildi.
    • DHA
    • 18.05.2020 - 15:26
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Tokat'ta sahte paralarla alışveriş yapan 3 kişi yakalandı

    Tokat'ın Niksar ilçesinde dükkan dükkan dolaşarak alışveriş yapan Y.K., Y.Y. ve E.D.'nin verdiği paraların sahte olduğunu anlayan esnaf, polis ekiplerine durumu bildirdi.

    İhbar üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin kullandığı 60 ADH 505 plakalı kiralık otomobili durdurdu.

    3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Otomobilde sahte paralarla yakalanan sürücü E.D. gözaltına alındı. E.D.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda Y.K. ve Y.Y. de il merkezinde yakalandı.

    Operasyonda toplam 7 bin 500 lira sahte para ele geçirilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

    Görüş Bildir