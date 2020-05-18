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- Tokat'ta sahte paralarla alışveriş yapan 3 kişi yakalandı
Tokat'ta sahte paralarla alışveriş yapan 3 kişi yakalandı
Polis ekiplerince farklı dükkanları dolanıp alışveriş yapan 3 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, 7 bin 500 lira sahte para ele geçirildi.
- DHA
- 18.05.2020 - 15:26
Tokat'ın Niksar ilçesinde dükkan dükkan dolaşarak alışveriş yapan Y.K., Y.Y. ve E.D.'nin verdiği paraların sahte olduğunu anlayan esnaf, polis ekiplerine durumu bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin kullandığı 60 ADH 505 plakalı kiralık otomobili durdurdu.
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Otomobilde sahte paralarla yakalanan sürücü E.D. gözaltına alındı. E.D.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda Y.K. ve Y.Y. de il merkezinde yakalandı.
Operasyonda toplam 7 bin 500 lira sahte para ele geçirilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.