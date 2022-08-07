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    Tokat'ta satış fiyatı artan patates çiftçiyi sevindirdi

    Tokat'ta satış fiyatı artan patates çiftçiyi sevindirdi

    Erbaa'da patatesin tarlada kilogram satış fiyatının 7,5 TL'ye kadar yükselmesiyle birlikte çiftçinin de yüzü güldü.
    • 07.08.2022 - 05:51
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    Tokat'ın Erbaa ilçesinin verimli arazilerinde üretimi yapılan patatesin hasadı devam ediyor.

    Hasat 4 bin 200 dekar alanda uygulanıyor.

    Geçtiğimiz yıl tarlada 1,2 liraya kadar düşen patatesi fiyatlarının bu sene 7,5 liraya kadar yükseldi.

    "Ürünün kalitesi iyi"

    Fiyatlardaki artışın yanı sıra patateste veriminde artması çiftçinin yüzünü güldürdü. Yaklaşık 5 yıldır patates ekiciliği yapan Dilaver Çonoğlu, hava şartlarından dolayı üründe verim artışı yaşadıklarını belirterek, “Sezon başında bol bereketli bir yıl bekliyorduk. İklim şartlarından dolayı beklentilerimizin karşılığında iyi bir netice aldığımızı görüyoruz. Allah bereket versin, yüzümüzü güldürdü. Ürünün kalitesi iyi” dedi.

    Çonoğlu, bir firmaya anlaşmalı ekim yaptıklarını, fiyatlarda güncelleme beklediklerini belirtti.

    Tokat'ta satış fiyatı artan patates çiftçiyi sevindirdi - Video

    Tokat ta satış fiyatı artan patates çiftçiyi sevindirdi #1

    "Patatesin kilogram fiyatında ilerleyen dönemde yükseliş olabilir"

    İHA'nın haberine göre, Erbaa’da patatesin kilogram fiyatının tarlada 6,5 ile 7,5 lira arasında değiştiğini ifade eden Çonoğlu, Patates fiyatında düşüş olsa bugüne kadar olurdu. Fiyatların bu bantta seyredeceğini düşünüyoruz. Aşağıyı göreceğini düşünmüyoruz. Sezon sonuna belki kışa yönelik artış beklenebilir. Hasadın en yoğun yapıldığı dönemdeyiz. Bu yoğunluğu gördüğü halde fiyat düşmediğine göre ilerleyen dönemde yükseliş olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

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