Tokat'ta sel nedeniyle yol ulaşıma kapandı Tokat'ta sağanak yağış sele neden olurken, bir beldede mahallelere ulaşımın sağlandığı yol kapandı.

İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Gökal beldesinde sağanak sonrası sel meydana geldi.

Sel nedeniyle yolda ulaşım aksadı

Selde Alparslan, Yavuzselim, Kaplıca ve Gop mahallelerini birbirine bağlayan derelerde bulunan menfezler ile Alparslan-Kuköy bağlantısını sağlayan Sarılık Deresi'ndeki menfezlerin tıkanmasıyla mahallelere ulaşım için kullanılan yol sular altında kaldı.

İhbar üzerine kapanan yolu açmak için iş makinaları bölgeye sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.