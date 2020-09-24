Romanya’dan gelen öğrenciler sosyal kültürel etkinlikler kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yöresel ‘ellik halayı’ oynadı.

Tokat Plevne Anadolu Lisesi'nin, "Kitaplarımızı Paylaşıyoruz Kültürümüzü Şekillendiriyoruz" adlı kitap ve kültür projesine Romanya’dan öğrenciler katıldı.

Okullar arası öğrenci değişimi projesi kapsamında Tokat’a gelen yabancı öğrencilerle Türk öğrenciler, koronavirüs önlemleri kapsamında kültürel etkinliklere dahil oldu.

SOSYAL MESAFELİ HALAY

Tokat kebabının ikram edildiği yemek sonrasında geleneksel Türk gecesi düzenlendi. Müzik eşliğinde oynamak isteyen öğrencilere ‘ellik halayı’ öğretildi. Okul öğretmenleri ve öğrencilerinin katıldığı halayda öğrenciler sosyal mesafe kurallarına uyarak oynadı.

Okul Müdürü Ülkü Varol Taşar, kültürel yemek ve oyunların tanıtıldığı gecede öğrencilerin farklı bir etkinliğe katıldığını söyledi.

Tokat'ta sosyal mesafeli halay

"ÇOK SEVİLDİ, EĞLENEREK OYNADILAR"

Koronavirüs nedeni ile oyun oynamak isteyen öğrencilere Tokat’ın meşhur yöresel oyunu ‘Ellik halayı’nı oynamalarını uygun gördüklerini belirten Taşar, “Öğrencilerimiz sosyal mesafelerine dikkat ederek ellik oynayarak hem eğlendiler hem de kültürümüzü paylaştılar. Ellik, şuan için sosyal mesafeli oynanabilecek tek oyun diyebiliriz. Romen öğrenci ve öğretmeleri tarafından çok sevildi, eğlenerek oynadılar” diye konuştu.

Proje kapsamında yaklaşık 3 gündür Tokat’ta olan öğrencilere sertifika taktim edildi. Tarihi ve doğal mekanlarda düzenlenecek olan gezi programlarına katılan öğrenciler hafta sonu kentten ayrılarak ülkelerine dönecek.