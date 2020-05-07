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- Tokat'ta tarihi eserler ile 1306 sikke ele geçirildi
Tokat'ta tarihi eserler ile 1306 sikke ele geçirildi
Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1306 sikke ile tarihi eserler ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.
- AA
- 07.05.2020 - 17:31
Tokat'ın Erbaa ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede bulunan bir evde tarihi eser değeri taşıyan malzemeler olduğunu belirledi.
Ekipler adrese operasyon düzenledi.
1306 SİKKE İLE TARİHİ ESERLER ELE GEÇİRİLDİ
Düzenlenen operasyonda 1306 sikke, tarihi eser olduğu değerlendirilen 45 metal obje, 19 yüzük, 6 çini, 3 taş obje ve 2 gözyaşı şişesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli O.B., emniyete götürüldü.
Ele geçirilen eserler, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne teslim edildi.