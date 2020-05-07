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Tokat'ta tarihi eserler ile 1306 sikke ele geçirildi

Tokat'ta tarihi eserler ile 1306 sikke ele geçirildi

Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1306 sikke ile tarihi eserler ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.