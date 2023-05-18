Tokat'ta trafik kazasında 4 kişi yaralandı Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

İHA

Tokat'tan Turhal istikametine gitmekte olan F.S. idaresinde 42 ALS 285 plakalı araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyreden O.G. idaresindeki 60 AV 057 plakalı araca çarptı.

Bariyerlere çarparak durdu

Çarpışma sonucunda F.S. idaresindeki araç takla atarken O.G. idaresindeki araç ise bariyerlere çarparak durabildi.

4 yaralı hastaneye kaldırıldı

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan F.S., Y.S., O.G. ve S.G. hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından yolun tek şeridi kontrolü şekilde trafiğe açıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.