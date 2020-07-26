Tokat'ta traktör şarampole yuvarlandı: 1 ölü

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Erbaa ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün şarampole yuvarlanması sonucu sürücü yaşamını yitirdi, yanındaki kuzeni yaralandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesine 14 kilometre uzaklıktaki Ağcaalan köyünde Mustafa Temiz (32) yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile traktördeki kuzeni Sinan Temiz (40) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, sağlık görevlilerince Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Temiz hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

İlçe merkezinde oturan amca çocukları Sinan Temiz ve Mustafa Temiz'in hafta sonu tarlalarında çalışmak için Ağcaalan köyüne gittiği öğrenildi.













