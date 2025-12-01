Tokat'ta yaşlı adamın feci sonu: Karşıya geçmek isterken öldü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tokat-Niksar karayolu Doğancıbağları mevkisinde Niksar istikametine seyreden Y.T. idaresindeki 57 KC 787 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama çarptı.

FECİ KAZADA AĞIR YARALANAN YAŞLI ADAM KURTARILAMADI

Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen talihsiz adamın ayakkabıları ve elindeki malzemeler çevreye savruldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan yaşlı adam, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Üzerinden kimlik ve cep telefonu çıkmayan vatandaşın kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor..