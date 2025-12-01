Abone ol: Google News

Tokat'ta yaşlı adamın feci sonu: Karşıya geçmek isterken öldü

Tokat'ta yolun karşısına geçmek isterken bir otomobilin çarptığı yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 01.12.2025 23:36
Tokat'ta yaşlı adamın feci sonu: Karşıya geçmek isterken öldü
  • Tokat'ta, karşıya geçmek isteyen yaşlı bir adam otomobil çarpması sonucu hastanede hayatını kaybetti.
  • Çarpmanın etkisiyle eşyaları çevreye savruldu ve şahsın kimliği henüz tespit edilemedi.
  • Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tokat-Niksar karayolu Doğancıbağları mevkisinde Niksar istikametine seyreden Y.T. idaresindeki 57 KC 787 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama çarptı.

FECİ KAZADA AĞIR YARALANAN YAŞLI ADAM KURTARILAMADI

Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen talihsiz adamın ayakkabıları ve elindeki malzemeler çevreye savruldu.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan yaşlı adam, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Tokat Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Üzerinden kimlik ve cep telefonu çıkmayan vatandaşın kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor..

İç Haber Haberleri