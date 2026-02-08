TOKİ 9-15 Şubat 2026 takvimi: Kura çekilecek iller ve tarihler

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TOKİ tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri hız kesmeden devam ediyor.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bugüne kadar 50 ilde kuralar tamamlanırken, yaklaşık 177 bin konutun hak sahibi belirlendi.

Süreç, ilan edilen takvim doğrultusunda noter huzurunda yürütüldü.

Açıklanan takvime göre 9-15 Şubat haftasında yedi ilde daha kura çekilişi yapılacak.

İşte, yeni haftanın kura illeri ve tarihleri...

TOKİ KURA TAKVİMİ 9-15 ŞUBAT 2026:

Bu hafta 7 ilde toplam 25 bin 985 konutun daha kurası çekilecek. Böylece, 15 Şubat'ta kurası çekilen il sayısı 57'ye, hak sahibi belirlenen konut sayısı ise 203 bin 111'e yükselecek.

9 Şubat Pazartesi: Yozgat ve Kütahya

10 Şubat Salı: Bilecik

11 Şubat Çarşamba: Çankırı

12 Şubat Perşembe: Bolu

13 Şubat Cuma: Tekirdağ ve Balıkesir