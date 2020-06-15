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    Topkapı'daki tarihi surlardan taş parçaları yola düştü

    Fatih Topkapı'da bulunan tarihi surlardan Sulukule Caddesi üzerine taş parçaları düştü.
    • DHA
    • 15.06.2020 - 07:16
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    Topkapı'daki tarihi surlardan taş parçaları yola düştü

     

    İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından Topkapı'daki tarihi surlardan Sulukule Caddesi üzerine taş parçaları düştü.

    Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis itfaiye ve zabıta ekibi sevk edildi. Ekipler, çevrede şerit çekerek caddeyi trafiğe kapattı.

    TAŞLARI TUTAN FİLE YIRTILDI

    Daha önce taş parçalarının düşmesine karşı önlem olarak surlara asılan filenin de yırtıldığı görüldü. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

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