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    Ekonomiyle alakalı kanun teklifinin ilk 5 maddesi onaylandı

    Ekonomiye ilişkin kanun teklifinin ilk bölümünde yer alan 5 madde, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
    • 19.05.2022 - 03:54
    • Güncelleme : 19.05.2022 - 04:01
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    Ekonomiyle alakalı kanun teklifinin ilk 5 maddesi onaylandı

    TBMM Genel Kurulunda kabul edilen maddelere göre, mevduat ve katılım fonunun sigortalanmasında kapsam genişletilecek.

    AB mevduat sigortacılığı kriterlerine uyum sağlanacak

    Yalnızca gerçek kişilere ait olup ticari işlemlere konu olmayan mevduat ve katılım fonu tutarları değil, resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar dışındaki tüm ticari mevduat ve katılım fonu da TMSF tarafından sigorta edilecek. Böylece AB mevduat sigortacılığı kriterlerine uyum sağlanacak.

    Hakkında iflas kararı verilmeyen veya iradi tasfiyeye giren kredi kuruluşunun tasfiyesinde ise İcra ve İflas Kanunu'nda düzenlenen adi ve rehinli alacakların sıralaması geçerli olacak.

    Ödemenin, mevduat sigortası rezervinden yapılması

    TMSF kaynaklarının, çözümleme rezervi ile mevduat sigortası rezervinden oluşması nedeniyle ödemenin, mevduat sigortası rezervinden yapılmasına yönelik düzenleme yapılacak.

    Bankalarda söz konusu teknik altyapının kuruluş, işleyiş ve denetimine ilişkin kuralların TMSF Fon Kurulu tarafından belirlenmesi yönünde değişiklik yapılacak. Bu düzenleme yayımından 3 ay sonra yürürlüğe girecek.

    Ekonomiyle alakalı kanun teklifinin ilk 5 maddesi onaylandı #1

    TMSF Fon Kurulu başkan yardımcıları sayısında artış

    Teklifle sigorta kapsamı dışında kalan mevduat ve katılım fonları da belirleniyor. Bu kapsamda ilgili kredi kuruluşunun hakim ortakları ya da nitelikli pay sahiplerine, bunların kontrolünde bulunan tüzel kişilere, gerçek kişi hakim ortakların ana, baba, eş ve velayet altındaki çocuklarına ait mevduat ve katılım fonu ile diğer hesaplar; ilgili kredi kuruluşunun yönetim veya müdürler kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ile bunların tek başına veya birlikte kontrol ettiği tüzel kişiler ve ortaklıklar ile ana, baba, eş ve velayet altındaki çocuklarına ait mevduat ve katılım fonu ile diğer hesaplar; Fon Kurulu tarafından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun (BDDK) görüşü alınmak suretiyle belirlenen diğer mevduat, katılım fonu ve hesaplar sigortaya tabi olmayacak.

    TMSF Fon Kurulu başkan yardımcılarının sayısı 2'den 3'e çıkarılacak.

    İhtiyaca göre müdürlük sayısı artırılacak

    AA'nın haberine göre TMSF'nin idari yapılanmasındaki görev dağılımı, artan iş yükünün etkin ve süreçleri hızlandıracak şekilde yürütülmesi için kurulacak yeni daireler vasıtasıyla değiştirilecek, ihtiyaca binaen müdürlük sayısı artırılacak.

    TBMM Başkanvekili Haydar Akar, teklifin 5 maddesinin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verdi. Akar, aranın ardından Komisyonun yerini almaması üzerine birleşimi, 24 Mayıs saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

    Ekonomiyle alakalı kanun teklifinin ilk 5 maddesi onaylandı #2


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