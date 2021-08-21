Toyota, Fransa'daki üretimine 2 hafta ara verdi

Koronavirüs etkisiyle krizle karşı karşıya kalan Toyota firması, Fransa'nın Onnaing kentindeki tesisinde üretimi geçici olarak durdurdu.

Çip krizinin etkisiyle birçok ülkede üretime geçici ara veren Toyata, yeni bir krizle karşı karşıya kaldı.

Toyota, koronavirüs salgını nedeniyle Fransa'nın Onnaing kentindeki tesisinde üretimi 2 hafta süreyle durdurduğunu açıkladı.

MAAŞLARIN YÜZDE 84'Ü VERİLECEK

Toyota'nın Fransa'daki sözcülüğünden yapılan açıklamada, Onnaing'deki tesiste 23 Ağustos'ta başlaması planlanan üretimin, Kovid-19 salgını nedeniyle bazı ürünlerin tedarikinde yaşanan sorun sebebiyle 6 Eylül'e ertelendiği belirtildi.

Toyota Yaris'in üretildiği tesiste çalışan 5 bin personelden 4 bin 500'ünün bu süreçte geçici olarak işe ara vermesi gerekeceği kaydedilen açıklamada, söz konusu personelin bu süre zarfında maaşlarının yüzde 84'ünü alacağı aktarıldı.

JAPONYA VE TÜRKİYE'DE DE ÜRETİME ARA VERİLECEK

Toyota'dan daha önce yapılan açıklamada, Japonya'da yaşanan çip tedarik sorunu nedeniyle firmanın ülke içindeki 14 tesisindeki 27 üretim bandını geçici olarak durduracağı duyurulmuştu.

Açıklamada, bu uygulamanın, daha önce açıklanan aylık üretim oranlarında yüzde 40 düşüşe neden olacağı bildirilmişti.

Ayrıca şirket, çip krizi nedeniyle Sakarya'daki fabrikasında üretime iki hafta ara vereceğini de açıklamıştı.