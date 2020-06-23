TP, Diyarbakır'da 2022'ye kadar petrol arayacak

Ruhsat süresini uzatma kararının, bölgedeki hidrokarbon potansiyelini ortaya çıkarmayı hedeflediği kaydedildi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TP), Diyarbakır ili sınırları içerisinde kalan petrol arama sahasında ruhsat süresinin uzatılması kararlaştırıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün petrol hakkına müteallik kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlandı.

TP'NİN RUHSAT SÜRESİ 2022'YE KADAR UZATILDI

Buna göre, 42 bin 201 hektar yüzölçümüne sahip petrol arama ruhsatının süresinin 26.05.2020 tarihinden 26.05.2022 tarihine kadar iki yıl süreyle uzatılmasına karar verildi.

HEDEF, BÖLGENİN HİDROKARBON POTANSİYELİNİ ORTAYA ÇIKARMAK

Söz konusu kararın, bölgenin hidrokarbon potansiyelinin ortaya çıkarılarak ülke ekonomisine kazandırılması amacıyla alındığı belirtildi.

TP, sahanın genişletilmesi için bu yıl 23 Mart'ta Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmuştu.