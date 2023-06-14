Trabzon Çal Mağarası'na giriş kapatıldı Turizm merkezi Çal Mağarası, sağanak sonucu debisi yükselen şelale sebebiyle girişlere kapatıldı. Mağarada görevli personelin güvenlik önlemi alarak turistleri tahliye etmesi sayesinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AA Karadeniz bölgesi, sağanak altında… Özellikle Trabzon, yoğun yağış alıyor. Düzköy ilçesindeki Çal Mağarası da, aşırı yağıştan nasibini aldı. Debisi yükseldi Deniz seviyesinden 1050 metre yüksekte bulunan, içerisindeki sarkıt, dikit, dere, şelale ve göletleriyle dikkati çeken Çal Mağarası'nın üst kesimindeki şelale ile yolun alt kesimindeki derenin debisi, sağanak sebebiyle yükseldi. Akış hızı artan şelalenin suları, mağaraya ulaşımın sağlandığı yola taştı. Mağara, girişlere kapatıldı Mağarada görevli personelin, suyun yükselmeye başlayacağı anlaşılınca güvenlik önlemi alarak turistleri tahliye etmesi sayesinde olumsuzluk yaşanmadı. Yol güzergahında büyük su birikintileri oluşurken, şelalenin debisi eski seviyeye gelene kadar mağara girişlere kapatıldı.