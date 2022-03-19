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    Trabzon Havalimanı'nda öğrencilerden "Çanakkale Türküsü" sürprizi

    Trabzon Havalimanı'nda Çanakkale türküsünü seslendiren öğrenciler yolcuları duygulandırdı.
    • AA
    • 19.03.2022 - 00:03
    • Güncelleme : 19.03.2022 - 00:07
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    Trabzon Havalimanı'nda öğrencilerden 'Çanakkale Türküsü' sürprizi

    Devlet Hava Meydanları İşletmesi Trabzon Havalimanı Başmüdürlüğü ile Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi tarafından 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.

    Trabzon Havalimanı'nda öğrencilerden "Çanakkale Türküsü" sürprizi - Video

    ÇANAKKALE TÜRKÜSÜNÜ ÇALMAYA BAŞLADILAR

    Havalimanının iç hatlar bekleme salonundaki banklarda oturan bir grup öğrenci, bir anda enstrümanlarını çıkararak Çanakkale türküsünü çalmaya başladı.

    Trabzon Havalimanı nda öğrencilerden 'Çanakkale Türküsü' sürprizi #1

    25 ÖĞRENCİ TÜRKÜYE EŞLİK ETTİ

    Müzik devam ederken salonun diğer tarafında bulunan bir kız ve erkek öğrenci de Çanakkale türküsünü okumaya başladı. Bekleme salonunun ortasında bir araya gelen 25 öğrenci, terminaldeki yolcuların şaşkın bakışları arasında hep bir ağızdan türküyü seslendirdi.

    Trabzon Havalimanı nda öğrencilerden 'Çanakkale Türküsü' sürprizi #2

    TÜRK BAYRAĞI AÇILDI

    "Türkiye Cumhuriyeti'nin ön sözüdür Çanakkale, gidip de dönemeyenlerin son sözüdür Çanakkale." sözleriyle tamamlanan türkünün sonunda havalimanı görevlilerince Atatürk ile Türk Bayrağı açıldı.

    Sürpriz etkinlik sırasında bazı yolcuların duygulandığı gözlendi.

    Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla Trabzon Havalimanı'nda gerçekleştirilen etkinliğin video klibi, sosyal medyada beğeni topladı.

    Trabzon Havalimanı nda öğrencilerden 'Çanakkale Türküsü' sürprizi #3

    Trabzon Havalimanı nda öğrencilerden 'Çanakkale Türküsü' sürprizi #4

    Trabzon Havalimanı nda öğrencilerden 'Çanakkale Türküsü' sürprizi #5


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