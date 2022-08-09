Seyahat yasağının kalkmasıyla birlikte yaz tatilini değerlendirmek isteyen turistler, Trabzon'a akın etti. 452 bin 595 yolcu, hava yoluyla Trabzon'a geldi.

Yurt genelindeki havalimanlarının dış hatlarında hareketlilik sürüyor.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin kontrol altına alınmasıyla birlikte bu yaz birçok ilde turist yoğunluğu yaşanmaya başladı.

Temmuz ayında 452 bin 595 yolcuya hizmet verildi

Özellikle Körfez ülkelerinden gelen vatandaşlar, Trabzon'a yoğun ilgi gösterdi.

Şehrin havalimanında tarihin en yoğun günleri yaşanırken, temmuz ayında toplam 452 bin 595 yolcuya hizmet verildi.

183 bin 296 dış hatlar yolcusu geldi

1 ay süresince 3 bin 113 uçak iniş ve kalkışın gerçekleştirildiği Trabzon Havalimanı'nda, iç hat yolcu trafiği 269 bin 299, dış hat yolcu trafiği 183 bin 296 olarak gerçekleşti.

İniş-kalkış yapan uçak trafiği ise iç hatlarda bin 681, dış hatlarda bin 432 olmak üzere toplam 3 bin 113’e ulaştı.

Trabzon Havalimanı'nda Temmuz ayında 452 bin yolcuya hizmet verildi VİDEO



Yük trafiğinde 6 bin 538 tona ulaşıldı

Yine söz konusu olan ay içerisinde havalimanında kargo, posta ve bagaj gibi yük trafiğinde toplamda 6 bin 538 ton taşındı.

7 ayda 1 milyon yolcu trafiği yaşandı

İHA'nın aktarımına göre; 2022 yılının Ocak ve Temmuz aylarını kapsayan 7 ayda ise Trabzon Havalimanı’nın yolcu trafiği 1 milyon 721 bin 924, uçak trafiği 12 bin 792, yük trafiği 18 bin 713 ton olarak gerçekleşti.