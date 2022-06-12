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    Trabzon, Rize ve Gümüşhane için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

    Yurt genelinde görülen yağışlar Karadeniz'i de etkisini altına aldı. Trabzon, Rize ve Gümüşhane kuvvetli yağışlar konusunda uyarıldı.
    • 12.06.2022 - 03:27
    • Güncelleme : 12.06.2022 - 03:40
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    Trabzon, Rize ve Gümüşhane için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre, 3 saat süresince Trabzon ve Rize çevreleri ile Gümüşhane'nin kuzey kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor.

    Vatandaşlar uyarıldı

    AA'nın haberine göre, yağışlar nedeniyle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

    Trabzon, Rize ve Gümüşhane için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı #1


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