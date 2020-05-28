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    Trabzon'da 15 kişilik ekip göktaşı aradı

    Dün akşam gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ve meteor (göktaşı) düşmesi olduğu öne sürülen ışık heyecanlandırırken, Trabzon'da 15 kişilik bir ekip arama çalışması yaptı.
    • DHA
    • 28.05.2020 - 16:26
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    Trabzon'da 15 kişilik ekip göktaşı aradı

    Türkiye’de, dün saat 20.30 sıralarında Ağrı, Erzincan, Erzurum, Van, Trabzon, Artvin dahil bazı kentlerde, cep telefonu kameralarıyla çekilen görüntüler heyecanlandırdı.

    Göktaşı (meteor) düşmesi olduğu iddia edilen görüntülerin ardından bazı kişiler, Düzköy ilçesindeki Şahinkaya Dağı eteklerine gelerek, düştüğü iddia edilen göktaşı ya da parçalarını aramaya başladı.

    Arazi ve ormanlık alanlarda arama yapanlar, çukurla karşılaştı.

    Gök taşı düşme anının tüm görüntüleri İZLE

    TRABZONLULAR GÖKTAŞINI ARADI

    Bir an heyecanlanan kişiler, yaptığı inceleme sonucu çukurun, kopan ağaç köküne ait olduğunu belirledi. Ellerinde sopalarla ormanlık alanda arama yapan 15 kişilik grup, herhangi bir ize rastlayamadı.

    "GÖKTAŞINI BULURSAK DEVLETE VERECEĞİZ"

    Bölgede arama yapan Ahmet Yılmaz, dün akşam ışık hüzmesini gördüğünü belirterek, “Bir baktım, ateş gibi gökyüzünde ışık yayıldı. Şaşırdık, kaldık. Ben bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim. Nereye düştüğünü bilmiyoruz, merak ediyoruz.” dedi.

    Ömer Sürür de “Gerçekten çok şaşırdık. Ben böyle bir şey daha önce görmedim. Daha önce bu tür şeyleri televizyonlardan görüyorduk. Düşen şeyin bir zararı var mı, yok mu diye araziye bakıyoruz. Olumsuz bir durumla karşılaşmadık, bunun için mutluyuz. Işığı gördüğümüz yerlere gündüz baktık. Aradık ama bir şey bulamadık.” diye konuştu.

    Muhittin Civelek ise ışığın görüldüğü yerlerde gündüz gözüyle arama yaptıklarını belirterek, “Böyle bir ışık süzülmesini ilk defa gördüm. Çok korktuk. Göktaşını bulursak devletimize teslim edeceğiz.” dedi.

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