Trabzonspor'un ligde Başakşehir'i yendiği karşılaşmanın ardından, Trabzon'da kar küreme çalışmalarını yürüten belediye işçileri, çalışmaya ara verip kolbastı eşliğinde galibiyeti kutladı.

Süper Lig’in 26. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Medipol Başakşehir’i 1-0 mağlup etti.

KAR KÜREMEYE ARA VERİP KOLBASTI OYNADILAR

Maçın ardından kentte kar temizleme çalışmaları yürüten bir grup belediye işçisi, bordo-mavili takımın galip geldiğini öğrenince çalışmaları bir süreliğine durdurup kolbastı eşliğinde oynayarak zaferi kutladı.

"GALİBİYET MOLASI İÇİN ÖZÜR DİLERİZ"

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabından bu anların videosu da paylaşılırken, "Trabzonspor galibiyeti sonrası verdiğimiz 5 dakikalık mola için tüm hemşehrilerimizden özür dileriz” notu düşüldü.

Trabzonspor Kulübü de bu paylaşıma sosyal medya hesabından yer verdi.

Trabzon'da belediye işçilerinin galibiyet sevinci-Video