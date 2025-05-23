Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen hasta 3 kişiye umut oldu

Organ bağışı can kurtardı..
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesi Yalıköy Mahallesi'nde yaşayan Beytullah Mısır, 18 Mayıs'ta evde fenalaşınca Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Mısır, ardından Kaşüstü'ndeki Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne buradan da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.
AİLESİ ORGANLARINI BAĞIŞLADI
Yoğun bakım servisinde tedavi gören Beytullah Mısır'ın beyin ölümü gerçekleşti. Bunun üzerine ailesi, Mısır'ın organlarını bağışlama kararı aldı.
SAMSUN VE İSTANBUL'DA 3 HASTAYA UMUT OLDU
Hastanede gerçekleşen 3,5 saatlik operasyonla Beytullah Mısır'ın alınan böbrekleri ve karaciğeri, Samsun ve İstanbul'a gönderildi.
Organlar transfer edilmek için özel dolaplarla hastaneden çıkarılırken, aile fertleri gözyaşı döktü. İlçede şoför esnafı olan Beytullah Mısır, yarın Vakfıkebir Kirazlık Sahil Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verilecek.
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