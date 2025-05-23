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Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen hasta 3 kişiye umut oldu

Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen hasta 3 kişiye umut oldu Trabzon'da geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 43 yaşındaki Beytullah Mısır'ın böbrekleri ve karaciğeri, Samsun ve İstanbul'da 3 hastanın hayatını kurtaracak.