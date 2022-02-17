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    Trabzon'da bir paraşütçü, elektrik tellerinde asılı kaldı

    Trabzon'da Akyazı mevkisinden atlayış yapan Ali Atıcı’nın yamaç paraşütü, iniş sırasında elektrik tellerine dolandı. Havada asılı kalan Atıcı, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
    • DHA
    • 17.02.2022 - 17:27
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    Trabzon'da bir paraşütçü, elektrik tellerinde asılı kaldı

    Trabzon'un Ortahisar ilçesinin Akyazı Mahallesi’nden sahile doğru atlayış yapan Ali Atıcı’nın paraşütü iniş sırasında Medical Park Stadyumu’nun da bulunduğu bölgeden geçen kara yolu üzerindeki elektrik tellerine takıldı.

    İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

    Yoldan geçen sürücülerin fark ettiği Atıcı için itfaiye ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile elektrik dağıtım şirketinin çalışanları yönlendirildi.

    Elektrik kesildikten sonra Ali Atıcı, itfaiye aracının merdiveniyle kurtarıldı. Atıcı’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Trabzon da bir paraşütçü, elektrik tellerinde asılı kaldı #1

    Trabzon da bir paraşütçü, elektrik tellerinde asılı kaldı #2

    Trabzon da bir paraşütçü, elektrik tellerinde asılı kaldı #3

    Trabzon da bir paraşütçü, elektrik tellerinde asılı kaldı #4

    Trabzon da bir paraşütçü, elektrik tellerinde asılı kaldı #5

    Trabzon da bir paraşütçü, elektrik tellerinde asılı kaldı #6

    Trabzon da bir paraşütçü, elektrik tellerinde asılı kaldı #7


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