Trabzon'da bir sürücü minibüsünü ahşap eve çevirdi

Sürekli hareket halinde olan minibüs; yaylaları geziyor, görenleri hayretler içerisinde bırakıyor.

Gün geçmiyor ki Türkiye'de akıllara durgunluk verecek icatlar çıkmasın...

Görüntünün adresi Trabzon...

Bir sürücü, binlerce lira verip aldığı minibüsünü, eve çevirdi. Ancak bu minibüs sürekli hareket halinde...

Yolların tozunu attıran ahşaptan ev, yaylalara çıkıyor, durmak bilmiyor. Görenler de şaşıp kalıyor.

ŞİMDİDEN FENOMEN OLDU

Sosyal medyanın yeni fenomenleri arasında gösterilen bu sürücünün kimliği henüz belli değil, ancak yaptığı tuhaf icat akıllara şimdiden silinmeyecek şekilde kazındı.

Minibüsünü ahşap eve dönüştüren Trabzonlu İZLE