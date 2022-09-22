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    Trabzon'da çoban uyudu, küçükbaş sürüsü derede mahsur kaldı

    Sürmene ilçesinde, sürüsünü otlatan çoban uyuyakalınca başıboş kalan küçükbaş hayvanlar da indiği derede mahsur kaldı.
    • 22.09.2022 - 03:20
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    Trabzon'da çoban uyudu, küçükbaş sürüsü derede mahsur kaldı

    Sürmene'nin mezrasında sürüsünü otlatan çoban, uykuya daldı. Bu sırada Çarşı Mahallesi’nden geçen kara yoluna yönelen küçükbaş sürüsü ise başıboş kalınca indiği Manahoz Deresi’nde mahsur kaldı.

    Küpe numarasından sürünün sahibine ulaşıldı

    DHA'nın haberine göre; debisi az olan dere çevresindekiler, hayvanlara ot atarken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne de haber verildi. Ekipler, küpe numarasından sürünün sahibine ulaşıp, küçükbaşları da dereden çıkarmak istedi.

    Trabzon'da çoban uyudu, küçükbaş sürüsü derede mahsur kaldı - VİDEO

    Çoban uyuyakalınca sürü dağılmış

    Çoban ise kısa sürede bölgeye gelip, görevlilere uyuyakaldığını söyledi. Çoban, dereden hayvanlarını çıkarıp, yoluna devam etti. Bu anlar da dronla havadan görüntülendi.

    Trabzon da çoban uyudu, küçükbaş sürüsü derede mahsur kaldı #1

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    Trabzon da çoban uyudu, küçükbaş sürüsü derede mahsur kaldı #5

    Trabzon da çoban uyudu, küçükbaş sürüsü derede mahsur kaldı #6

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    Trabzon da çoban uyudu, küçükbaş sürüsü derede mahsur kaldı #8

    Trabzon da çoban uyudu, küçükbaş sürüsü derede mahsur kaldı #9


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