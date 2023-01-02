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    Trabzon'da denize ağ atarken ayağına dolanan balıkçı ağı sonu oldu

    Trabzon’un Akçaabat ilçesinde bir balıkçı bu akşam çıktığı denizde attığı ağın ayağına dolanması sonucu denize düşerek hayatını kaybetti.
    • 02.01.2023 - 00:06
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 00:09
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    Trabzon'da denize ağ atarken ayağına dolanan balıkçı ağı sonu oldu

    Trabzon'da  bu akşam saat 19.00 sıralarında av için kendisine ait tekne ile Akçaabat Limanı’ndan tek başına denize açılan Şevki Markal (48) açıkta motorunu durdurarak ağ atmaya başladı.

    Balıkçı ağı ayağına dolanınca denize düşerek can verdi

    O sırada balık ağı ayağına takılarak dolanan Şevki Markal denize düştü. Ağdan bir türlü kurtulamayan Şevki Markal boğularak hayatını kaybederken, arkadaşları balıktan dönmemesi üzerine merak ederek kendisini telefonla aradı.

    Telefonla ulaşamayınca bu kez tekneleri ile denize açılan balıkçılar arkadaşlarının teknesinin boş olduğunu görünce Sahil Güvenlik Komutanlığı’na haber verdi.

    Trabzon'da denize ağ atarken ayağına dolanan balıkçı ağı sonu oldu - Video

    Trabzon da denize ağ atarken ayağına dolanan balıkçı ağı sonu oldu #1

    Cansız bedenini Sahil Güvenlik ekipleri buldu

    İHA'nın haberine göre Markal, balıkçılar ve olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından teknesine 5-10 metre mesafede deniz içinde ayağı ağa dolanmış ve boğulmuş halde cansız şekilde bulundu.

    Sahil Güvenlik ekipleri şahsın cansız bedenini Akçaabat Limanı’na getirirken, cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

    Trabzon da denize ağ atarken ayağına dolanan balıkçı ağı sonu oldu #2

    Trabzon da denize ağ atarken ayağına dolanan balıkçı ağı sonu oldu #3

    Trabzon da denize ağ atarken ayağına dolanan balıkçı ağı sonu oldu #4


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