Trabzon'da dereye uçan otomobilde can pazarı

Araklı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, dereye uçtu.

Saat 15.00 sıralarında Araklı ilçesi Taştepe Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Ağrı’dan Trabzon’a gelen Cezmi ve Bahattin Sağlam ile İlyas Şirin’in içerisinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karadere’ye uçtu.

DERE ORTASINDA MAHSUR KALDILAR

Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan ve otomobilden çıkmayı başaran 3 genç, dere ortasında mahsur kaldı. Kazayı gören vatandaşlar, kuvveti akıntı nedeniyle derenin ortasındaki kaya parçasının üzerinde ayakta kalmaya çalışan gençler için seferber oldu.

3 GENÇ HALATLA ÇEKİLEREK KURTARILDI

3 genç, vatandaşların yardımıyla bellerine bağlanan halatla çekilerek kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan gençler, kontrol amaçlı Araklı Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Azgın deredeki kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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