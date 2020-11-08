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    Trabzon'da mahalleye inen domuzlar kamerada

    Trabzon’da yiyecek bulmakta zorlandığı düşünülen domuzların mahalleye indiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
    • DHA
    • 08.11.2020 - 13:30
    • Güncelleme : 08.11.2020 - 13:35
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    Trabzon'da mahalleye inen domuzlar kamerada

    Akçaabat ilçesi Darıca mahallesindeki vatandaşlar, sokakta sürü halinde gezen domuzları farketti.

    Yiyecek aramak için veya yönünü şaşırdıkları düşünülen domuzlar, bir süre mahalledeki yolda yürüdü.

    GÖZDEN KAYBOLDULAR

    Vatandaşlar, araçlarıyla domuzları takip ederek cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Domuzlar, bir süre sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.

     

    Trabzon da mahalleye inen domuzlar kamerada #1

    Trabzon da mahalleye inen domuzlar kamerada #2

    Trabzon da mahalleye inen domuzlar kamerada #3

    Trabzon da mahalleye inen domuzlar kamerada #4

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